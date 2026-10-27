Заочно засудженого в Україні екснардепа Святаша затримали у Швеції, коли той приїхав на концерт

У Швеції затримали екснардепа від Партії регіонів та «Відродження» Дмитра Святаша, який заочно засуджений в Україні до 12 років увʼязнення за виправдовування війни Росії проти України та шахрайство на суму 2,2 мільярда гривень.

Про це пише місцеве видання Expressen.

Адвокат Святаша Марк Сафарян заявив, що той приїхав у Швецію на концерт Стіві Вандера. Проте на паспортному контролі ексдепутата затримали — адвокат стверджує, що підстав не було. Зараз Святаш перебуває під вартою Міграційної ради Швеції.

Проте офіційною підставою для відмови у в’їзді в країну стало рішення Польщі про заборону на повторний в’їзд, внесене до загальної бази даних країн Шенгенської зони. Сафарян вважає, що це рішення є «політично мотивованим».

Раніше, у жовтні 2023 року, Верховний суд вирішив, що екстрадиція Святаша зі Швеції до України неможлива. Це пояснили поточною воєнною ситуацією.

Святаш має український та російський паспорти. Він перебуває у розшуку України.