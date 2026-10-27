В Олешках уночі розпочався режим тиші для проведення гуманітарної місії

Від 03:00 за київським часом в окупованих Олешках на Херсонщині почав діяти режим припинення вогню, під час якого у місті проведуть гуманітарну операцію.

Про це 27 жовтня повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Україна та Росія дотримуються домовленостей. Лубінець пообіцяв повідомляти про новини, «враховуючи насамперед безпеку цивільних та виконання встановлених домовленостей».

Припинення вогню в окупованих Олешках ввели на кілька днів, щоб розмінувати дороги у місті, доставити мешканцям харчі, воду, ліки й евакуювати цивільних.