КНДР розмістила гаубиці біля кордону з Південною Кореєю

Північна Корея розмістила три самохідні гаубиці поблизу кордону з Південною Кореєю. Це сталося після взаємних звинувачень через вибух міни у демілітаризованій зоні.

Про це повідомляє Reuters.

Журналіст Reuters побачив три північнокорейські броньовані машини з артилерійськими стволами, спрямованими на південь. Південнокорейське агентство Yonhap ідентифікувало їх як самохідні гаубиці калібру 122 мм.

Reuters пише, що така демонстрація артилерії біля кордону є рідкісною. Також журналіст помітив близько 20–30 північнокорейських військових, які встановлювали огорожу в демілітаризованій зоні.

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21 вересня в демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореями вибухнула міна, унаслідок чого постраждали троє південнокорейських військових. Сеул звинуватив у цьому КНДР, а Командування ООН заявило, що міна порушила угоду про перемир’я. Пхеньян заперечує відповідальність.

Минулого тижня Південна Корея звернулася до Ради Безпеки ООН через цей інцидент. У відповідь КНДР звинуватила Сеул у фабрикації події і попередила, що порушення її суверенітету матиме наслідки.

Відносини між КНДР і Південною Кореєю

Протистояння між Північною та Південною Кореями триває від середини XX століття після поділу Корейського півострова за підсумками Другої світової війни. Після Корейської війни 1950—1953 років країни так і не підписали мирний договір — формально вони досі перебувають у стані війни.

Між державами проходить демілітаризована зона. При цьому країни розвиваються по-різному: Південна Корея — як демократична країна, тоді як КНДР залишається закритою авторитарною державою.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин неодноразово відмовлявся від воззʼєднання, називаючи Південну Корею найбільш ворожою державою.

У травні 2026 року Північна Корея внесла зміни до Конституції та вперше формально визначила свої кордони як такі, що межують із Південною Кореєю. З документа прибрали всі згадки про можливе обʼєднання двох держав.