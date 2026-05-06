КНДР уперше відмовилася від обʼєднання з Південною Кореєю на рівні Конституції

Північна Корея внесла зміни до Конституції та вперше формально визначила свої кордони як такі, що межують із Південною Кореєю. З документа прибрали всі згадки про можливе обʼєднання двох держав.

Про це пише Reuters.

Рішення ухвалили на березневому засіданні Верховних народних зборів — парламенту країни. Відтепер у документі йдеться, що країна межує з Південною Кореєю, Китаєм і РФ.

Водночас точна лінія кордону з Південною Кореєю не уточнюється, як і не згадуються спірні ділянки, зокрема морська межа в Жовтому морі.

Також із документа прибрали формулювання на кшталт «мирне воззʼєднання» та «національна єдність», які раніше були частиною офіційної ідеології. Це може свідчити про остаточний відхід Пхеньяну від курсу на обʼєднання Корейського півострова.