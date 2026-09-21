У буферній зоні між Північною та Південною Кореями стався вибух — постраждали троє військових

У буферній зоні між Північною та Південною Кореями через вибух постраждали троє південнокорейських військовослужбовців.

Про це пише Associated Press.

Як повідомили в Міністерстві оборони Південної Кореї, наразі невідомо, що спричинило вибух. Вибух стався під час операції поблизу лінії розмежування в західній частині демілітаризованої зони. Трьох поранених військовослужбовців доправили з місця події гелікоптерами.

Південнокорейські чиновники не повідомили, чи міг вибух бути спричинений міною, встановленою Північною Кореєю. Водночас останніми місяцями КНДР встановила додаткові міни, протитанкові загородження та інші укріплення на тлі погіршення відносин із Південною Кореєю.

Демілітаризована зона між Південною та Північною Кореями простягається на 248 км. Це один із найбільш озброєних кордонів у світі, адже там встановлено близько 2 млн мін, а на території є паркани з колючого дроту та протитанкові загородження. Медіа повідомляли, що лише в серпні північнокорейські військові понад 20 разів перетинали лінію розмежування.