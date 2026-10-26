Польський Перемишль призупиняє співпрацю зі Львовом на тлі скандалу з «роком УПА і Шухевича»

Польський Перемишль, що входить до складу Підкарпатського воєводства, призупиняє співпрацю зі Львовом на тлі скандалу з проголошенням Львівською облрадою 2027-го «роком УПА та Романа Шухевича».

Про це повідомляє RMF 24.

Це рішення одноголосно ухвалили депутати Перемишльської міської ради. Найближчим часом голосувати за розрив відносин зі Львовом також будуть у Люблінському воєводстві.

Нещодавно українські медіа також писали з посиланням на джерела, що на тлі цього скандалу Польща призупинила постачання Україні масштабного пакета військової допомоги. Проте згодом у польському Міністерстві оборони спростували цю інформацію.

Що передувало

Святослав Шеремета — депутат Львівської облради і директор центру «Доля», що займається ексгумаціями, зокрема і жертв Волинської трагедії, запропонував оголосити 2027-й роком командира УПА Романа Шухевича, поета й діяча ОУН Олега Ольжича та УПА. Депутати Львівської обласної ради підтримали цю ідею на засідання 20 жовтня.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав це рішення «неприйнятним», а прем’єр Дональд Туск — «самогубною тактикою». Мери Кракова та Перемишлю запропонували призупинити партнерські відносини зі Львовом.

Увечері того ж дня Шеремету офіційно внесли до списку небажаних у Польщі осіб та заборонили вʼїзд до Шенгену до 2031 року. Сам Шеремета назвав реакцію Польщі «дуже дивною», наголосивши, що кожен народ має право на власних героїв. Він нагадав, що у 2017 році Польща вже оголошувала його персоною нон грата «за погляди на історію».

Водночас у МЗС України заявили журналістам, що рішення Львівської облради «контрпродуктивне» для розвитку українсько-польських відносин. Там наголосили, що депутати не консультувалися із центральною владою, і закликали Польщу «утриматися від різких кроків».