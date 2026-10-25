Медіа: Навколо резиденції Путіна на Валдаї звели ще 16 веж ППО

У радіусі 50 км від резиденції Путіна на Валдаї в Росії звели ще одне кільце веж протиповітряної оборони.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», що проаналізувало супутникові знімки разом з OSINT-аналітиком під ніком jembobineuse.

Нове кільце ППО проходить через військову базу «Хотилово», якою регулярно користується Путін. У березні там звели одну з веж. Від бази до резиденції на Валдаї веде спеціально побудована залізнична гілка.

Ще кілька позицій ППО облаштували на березі Вишньоволоцького водосховища. На острові Лисячий посеред водосховища російські військові збудували новий лабораторний комплекс, який, імовірно, пов’язаний з російською програмою біологічної зброї.

Журналістам поки не вдалося знайти позиції в північній частині кільця. Вони припускають, що їх можуть збудувати в найближчі місяці. Загалом навколо Валдая тепер налічується понад 50 позицій ППО — майже половина кількості побудованих у Москві та Московській області після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Притому у Валдаї, Валдайському районі та в радіусі 50 км від резиденції проживає менш ніж 100 тисяч людей, тоді як населення Москви та Московської області перевищує 20 мільйонів.

Що передувало

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Валдаї в ніч проти 29 грудня 2025 року.

Президент Володимир Зеленський назвав слова Лаврова брехнею і наголосив, що такі заяви РФ — підготовка до удару по держбудівлях в Україні.

Президент США Дональд Трамп спочатку сказав, що був дуже розлючений, коли дізнався про цей інцидент від самого Путіна. А згодом у своїй соцмережі Truth Social він поширив посилання на статтю New York Post із заголовком: «Брехливі заяви Путіна про “атаку” показують, що саме Росія стоїть на заваді миру».

1 січня The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки написало, що розвідка США не знайшла доказів атаки України на резиденцію Путіна.