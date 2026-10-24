Дрони атакували великий хімзавод у російському Омську — за понад 2 500 км від України

Увечері 24 жовтня дрони атакували російський Омськ. Під ударом міг опинитись хімічний завод «Омський каучук», розташований за понад 2 500 км від України.

Про це пишуть моніторингові сервіси.

«Омський каучук» — одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії. Завод виробляє синтетичний каучук та інші хімічні компоненти, які використовують, зокрема, у виробництві пального, шин і промислової продукції. Після атаки на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Губернатор Омської області Віталій Хоценко заявив, що російська ППО відбиває атаку безпілотників. За його словами, дрони долетіли до північного промислового вузла Омська, де розташовані великі промислові підприємства. Який саме обʼєкт був під ударом, губернатор не уточнив.