Україна вдарила по російському хімічному заводу «Тольяттікаучук»

У ніч проти 24 жовтня Україна дронами FP-1 вдарила по заводу хімічної промисловості «Тольяттікаучук».

Про це повідомила компанія Fire Point.

Цей завод є одним з найбільших нафтохімічних підприємств РФ, на яке припадає близько 25% російського ринку синтетичного каучуку.

Синтетичні каучуки є критично важливими для виготовлення твердого ракетного палива. Це паливо використовується російською армією в тактичних та балістичних ракетах.

Також Україна вдарила по літаку на аеродромі «Єйськ» Краснодарського краю РФ.