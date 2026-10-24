Україна вдарила по російському хімічному заводу «Тольяттікаучук»

У ніч проти 24 жовтня Україна дронами FP-1 вдарила по заводу хімічної промисловості «Тольяттікаучук».
Про це повідомила компанія Fire Point.
Цей завод є одним з найбільших нафтохімічних підприємств РФ, на яке припадає близько 25% російського ринку синтетичного каучуку.
Синтетичні каучуки є критично важливими для виготовлення твердого ракетного палива. Це паливо використовується російською армією в тактичних та балістичних ракетах.
Також Україна вдарила по літаку на аеродромі «Єйськ» Краснодарського краю РФ.