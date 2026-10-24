Віцепрезидентка Європарламенту припинила голодування після домовленостей про перемир’я в Олешках

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно погодилася припинити голодування, яке розпочала 20 жовтня, аби привернути увагу до гуманітарної катастрофи в окупованому місті Олешки Херсонської області.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що особисто закликав Пічерно припинити голодування з огляду на досягнутий прогрес у вирішенні гуманітарної кризи в Олешках. За словами Лубінця, голодування почало серйозно загрожувати життю і здоров’ю Пічерно.

«Під час нашої розмови я поінформував її про досягнуті домовленості щодо локального припинення вогню, якому сприяла перша леді США Меланія Трамп. Ці домовленості мають забезпечити доставлення гуманітарної допомоги та евакуацію цивільного населення», — додав Лубінець.

Він нагадав, що в межах домовленостей, які мають розпочатися 27 жовтня, дороги до Олешків розмінують, а в місто доставлять гуманітарну допомогу, зокрема харчі, воду, медикаменти і необхідне технічне обладнання для лікарні. Також сторони забезпечать безперешкодне пересування цивільного населення.

Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що сторони домовлялися про цю операцію «певний час і на різних рівнях» і Україна дотримуватиметься домовленостей. Однак операція ускладнюється тим, що росіяни замінували дороги.

«Ми сподіваємося, що вдасться провести цю гуманітарну операцію — розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, медикаменти, і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій. [...] Україна свою частину виконає. Розраховуємо, що американське посередництво спрацює», — додав Зеленський.