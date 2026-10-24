Зеленський заявив, що Україна за останні 90 днів отримала від США лише 24 ракети до Patriot

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна за останні 90 днів отримала від США лише 24 ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це він сказав в інтервʼю ABC News.
Зеленський нагадав, що за перші декілька днів війни проти Ірану США і країни Близького Сходу використали понад 2 000 таких ракет.
За словами Зеленського, Вашингтон просто не підписує поставки Україні ракет, за які переважно платить навіть не він, а Європа.
Також Зеленський додав, що Україна готова зупинити війну на поточній лінії бойового зіткнення, проте визнавати окуповані території російськими Київ не буде.
- 20 жовтня The Washington Post писав, що Адміністрація президента США Дональда Трампа досі не погодила передачу Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot від інших країн. За даними WP, Піт Гегсет поки не надав такого дозволу. В інтервʼю Bloomberg Зеленський говорив, що США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць — це приблизно чверть від темпів за адміністрації Джо Байдена.
- Наступного дня очільник Пентагону Піт Гегсет сказав, що США не змінили свою позицію стосовно України, а затримка з постачанням ракет-перехоплювачів для Patriot повʼязана з тим, що вони спершу перевіряють, чи достатньо цих ракет для них.