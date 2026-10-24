Зеленський заявив, що Україна за останні 90 днів отримала від США лише 24 ракети до Patriot

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна за останні 90 днів отримала від США лише 24 ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав в інтервʼю ABC News.

Зеленський нагадав, що за перші декілька днів війни проти Ірану США і країни Близького Сходу використали понад 2 000 таких ракет.

За словами Зеленського, Вашингтон просто не підписує поставки Україні ракет, за які переважно платить навіть не він, а Європа.

Також Зеленський додав, що Україна готова зупинити війну на поточній лінії бойового зіткнення, проте визнавати окуповані території російськими Київ не буде.