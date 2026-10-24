FT: Україна хоче перенести митний контроль зерна всередину Польщі або Словаччини через атаки РФ

Україна веде переговори з сусідніми Словаччиною та Польщею, щоб перенести туди митний контроль вантажівок із зерном через загрозу атак російських дронів на них.
Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.
Київ прагне убезпечити українські вантажівки з зерном під час тривалого простою на кордоні.
У МЗС України пояснили: РФ навмисно завдає ударів по прикордонній інфраструктурі, аби зірвати логістику й постачання. Наразі спільний контроль вже діє на кордоні з Молдовою, і переговори про аналогічний формат із Польщею прагнуть завершити якнайшвидше. У Єврокомісії також підтримують ідею перенесення перевірок углиб території країн.
Потреба в цьому критична, адже через обстріли біля пунктів пропуску збираються велетенські черги — до прикладу, у середу, 21 жовтня на одному з КПП у Волинській області в заторі опинилися понад 1 200 вантажівок. За даними керівника Мінагрополітики Тараса Висоцького, у вересні Україна змогла вивезти лише 2,4 млн тонн сільгосппродукції — це тільки 46% від реальних спроможностей.
Проте через загрозу для прикордонних пунктів країна змушена шукати інші шляхи для експорту. Також на черги на кордоні впливає знеструмлення.
- З початку серпня росіяни щонайменше пʼять разів обстрілювали пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема, під ударом були КПП «Котловина», «Табаки», «Виноградівка — Вулканешти», «Старокозаче» та «Паланка». Також росіяни атакували пункти пропуску на українсько-польському кордоні — 13 вересня російський дрон влучив поблизу пункту пропуску «Ягодин». Під час атаки там був потяг, у якому перебували іноземні високопосадовці, зокрема європейські чиновники та колишній директор ЦРУ Девід Петреус.