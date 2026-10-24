FT: Україна хоче перенести митний контроль зерна всередину Польщі або Словаччини через атаки РФ

Україна веде переговори з сусідніми Словаччиною та Польщею, щоб перенести туди митний контроль вантажівок із зерном через загрозу атак російських дронів на них.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Київ прагне убезпечити українські вантажівки з зерном під час тривалого простою на кордоні.

У МЗС України пояснили: РФ навмисно завдає ударів по прикордонній інфраструктурі, аби зірвати логістику й постачання. Наразі спільний контроль вже діє на кордоні з Молдовою, і переговори про аналогічний формат із Польщею прагнуть завершити якнайшвидше. У Єврокомісії також підтримують ідею перенесення перевірок углиб території країн.

Потреба в цьому критична, адже через обстріли біля пунктів пропуску збираються велетенські черги — до прикладу, у середу, 21 жовтня на одному з КПП у Волинській області в заторі опинилися понад 1 200 вантажівок. За даними керівника Мінагрополітики Тараса Висоцького, у вересні Україна змогла вивезти лише 2,4 млн тонн сільгосппродукції — це тільки 46% від реальних спроможностей.

Проте через загрозу для прикордонних пунктів країна змушена шукати інші шляхи для експорту. Також на черги на кордоні впливає знеструмлення.