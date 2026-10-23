Уряд оновить правила бронювання працівників. Що зміниться

Кабінет міністрів запропонував зміни до правил бронювання працівників. Зокрема, максимальний рівень бронювання для енергетики та оборонно-промислового комплексу більше не буде 100%.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Він додав, що повне бронювання наразі відкриває простір для зловживань. Зокрема, в Україні були такі компанії, які заробляли на тому, щоб бронювати людей від мобілізації. Водночас роботу тих, хто виробляє зброю чи забезпечує критичну інфраструктуру, не послаблять.

Пропозиції уряду ще мають пропрацювати Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом. Їх затвердять до 1 грудня. Серед інших пропонованих змін:

В Україні оновлять критерії, за якими будуть визначати критичність підприємств . За словами Корецького, це мають бути сфери, які реально працюють на оборону та економіку.

. За словами Корецького, це мають бути сфери, які реально працюють на оборону та економіку. Міністерство оборони посилить відповідальність за ухилення від служби .

. Уряд готує механізм, за яким підприємства зможуть повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно будуть залучати частину з них до військової служби. За цими людьми збережуть зарплату та робоче місце.

Корецький пояснив, що оновлені правила мають створити зрозумілу систему, у якій люди знатимуть свої права й обов’язки.