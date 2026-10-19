Збитки бізнесу від війни за цей рік склали $7,7 млрд. Головне з інтервʼю премʼєра Корецького

Через російські атаки збитки бізнесу з початку 2026 року склали $7,7 млрд. Росіяни знищили або суттєво пошкодили понад 1 млн кв. м нерухомості, зокрема складської та логістичної.

Про це повідомив премʼєр України Сергій Корецький в інтервʼю BBC News Україна.

За словами премʼєра, країна продовжує ділитись з бізнесами усіма розвідданими та інформаційними зведеннями: куди бʼють, які наслідки. Він заявив, що уряд часто збирається з бізнесами. На минулій зустрічі кілька днів тому обговорили пропозицію підвищити на 1% ПДВ, щоб сформувати спецфонд компенсації за страхові та військові ризики.

Зміни в правилах бронювання

За його словами, зараз тих, хто має відстрочку або є заброньованим, більше, ніж тих, хто служить. Щомісяця бронюють або дають відстрочки десяткам тисяч людей. Саме тому уряд буде змінювати правила бронювання, проте дійсно критичним компаніям бронювання не змінять.

«Переглядаємо лише ті випадки, коли статус критичності використовують формально, щоб забронювати людей, не повʼязаних із дійсно критичною роботою», — сказав Корецький.

Підготовка до зими

За словами премʼєра, цього року Росія змінила тактику ударів по критичній інфраструктурі, через що потрібно «готуватися до набагато складніших побутових обставин». Він додав, що щодо ударів по світлу та теплу уряд уже знає, як діяти, проте росіяни зробили фокус на водозабезпеченні у Києві. Тому уряд зараз готує резервне живлення, резервні насосні станції та різні альтернативні види постачання.

Соцпідтримка — які програми продовжать

Премʼєр повідомив, що ефективною себе показала програма «Доступні кредити 5-7-9%». Ця програма створена для підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні. Механізм надає кредити через державні компенсації та гарантії.

Також уряд розробляє пенсійну реформу, проте зараз коштів у бюджеті на неї немає. Через дефіцит у бюджеті уряд або скасує, або суттєво зменшить інші програми.