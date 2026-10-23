В аеропорту Японії загорівся український літак Ан-124 «Руслан»

У японському аеропорту «Тюбу» під час посадки загорівся український вантажний літак Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Авіалінії Антонова».

Про це повідомляють японський мовник NHK та авіаційний медіаресурс FL360aero.

Інцидент стався ввечері 22 жовтня близько 19:20. Вогонь помітили на частині літака, який заходив на посадку.

Злітно-посадкову смугу закрили на 15 хвилин. Після перевірки безпеки її знову відкрили, і аеропорт повернувся до звичайного режиму роботи. Попередньо, ніхто не постраждав. Причину загоряння поки не встановили.

Міністерство землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії з’ясовує обставини події.