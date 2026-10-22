Флеш: Росія атакувала історичний центр Києва ракетою «Іскандер» з касетною боєголовкою, яка вибухає в повітрі

Під час атаки в ніч на 22 жовтня Росія вдарила по історичному центру Києва балістичною ракетою «Іскандер» із касетною бойовою частиною К5.
Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.
За його словами, така боєголовка вибухає над землею і розкидає 58 бойових елементів, які також детонують у повітрі. Зона ураження може сягати приблизно 400 на 400 метрів.
«Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей», — написав «Флеш».
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що цієї ночі росіяни випустили по Києву 21 балістичну ракету — атака відбувалася трьома хвилями від вечора 21 жовтня. Зокрема, внаслідок атаки постраждав Свято-Введенський монастир у Печерському районі столиці. Загалом наразі відомо про одного загиблого і щонайменше 22 постраждалих у Києві, серед них є діти.