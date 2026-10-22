Росіяни випустили по Україні 210 дронів і ракети — «Іскандери», «Циркони», «Онікси». У Києві та на Харківщині є загиблі

Від вечора 20 жовтня до ранку наступного дня російські війська атакували Україну 210 безпілотниками і ракетами різних типів — «Іскандер-М», С-400, «Циркон» та «Онікс».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 181 ворожий дрон. Проте в 32 місцях зафіксували влучання, а на восьми локаціях впали уламки.

Основним напрямком удару був Київ. Наразі відомо про одну загиблу людину і 22 постраждалих, серед них семеро дітей. Балістичні ракети били по шести районах столиці — пошкодили будинки, медзаклади, монастир і ресторан.

Крім того, через обстріл пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Рух транспорту з правого на лівий берег обмежили.

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Також цієї ночі та вранці під атакою були інші регіони. Зокрема, на Харківщині від російських обстрілів загинула 42-річна жителька Лиманівки, ще девʼятеро постраждали, серед них двоє дітей.

В Ізюмі БпЛА поранив трьох людей, а в Харкові дрони пошкодили будинки, автівки, склади, магазин і офіс — там також постраждала людина.

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У Сумах FPV-дрон влучив у цивільну автівку — поранена одна людина. Вибуховою хвилею повибивало вікна п’ятиповерхового житлового будинку.

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У Кременчуці на Полтавщині дрони вдарили по телерадіокомпанії, а в районі поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Люди не постраждали.

А на Вінниччині російський обстріл пошкодив промислові об’єкти, енергетичну інфраструктуру та приватні будинки. Постраждалих немає.

На Одещині під атакою було цивільне підприємство, яке виробляє продукти харчування. Майже повністю вигоріла адміністративна будівля.