Росіяни вночі атакували Київ балістикою — постраждали 15 людей. Рух Південним мостом обмежили

У ніч проти 22 жовтня російські війська масовано атакували Київ ракетами — постраждали 15 людей, зокрема двоє 15-річних дітей.

Про це повідомляє мер Віталій Кличко.

Через обстріл пошкоджень зазнала частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Рух транспорту з правого на лівий берег обмежили.

На зеленій лінії поїзди наразі курсують лише на двох ділянках: «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір».

Крім того, у Печерському районі атака пошкодила будівлю станції швидкої допомоги і шість автівок, у Дарницькому — об’єкт транспортної інфраструктури. У Святошинському районі загорівся ресторан.