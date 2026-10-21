Росія звільнила американського вчителя Стівена Габбарда, якого російські солдати викрали на Харківщині

Росія звільнила американського вчителя на пенсії Стівена Габбарда — російські солдати викрали його у 2022 році з Ізюму на Харківщині.
Про це пишуть російські медіа.
Це сталось в день, коли в Росії перебуває представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Сам Трамп сказав журналістам, що говорив уже раніше з Путіним про звільнення Габбарда.
За словами Путіна, Габбард уже перебуває в аеропорту Санкт-Петербурга «Пулково».
Габбарду 74 роки. У жовтні 2024 року російський суд засудив його до майже семи років ув’язнення в колонії загального режиму — як найманця. За версією російського слідства, американець у 2022 році долучився до територіальної оборони Ізюму, а після цього потрапив у російський полон. В Ізюмі чоловік жив з 2014 року разом з дружиною Інною.
Український військовий Ігор Чичко, якого звільнили з полону в травні 2024 року, розповідав, що Габбарда в камері постійно били, зокрема палицями та кийками. Також його морили голодом і змушували «повзати коридором».
- Звільнення американця відбулося на тлі помʼякшення політики США щодо Росії. Зокрема, 17 жовтня Трамп призупинив дію закону про «пекельні санкції проти Росії». Закон надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії. Перед цим Трамп домовився з Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. У США кажуть, що роблять це для того, щоб спонукати Кремль завершити війну проти України. Водночас президент Володимир Зеленський назвав ці домовленості «слабким рішенням сильних партнерів».