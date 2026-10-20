Ціна на нафту Brent досягла пʼятимісячного максимуму через атаки на судна та обʼєкти в Саудівській Аравії

Ціни на нафту зросли через те, що підтримувані Іраном єменські хусити повідомили про удари на саудівські енергетичні обʼєкти, нафтові родовища, аеропорти та військові цілі.

Про це пише Reuters.

Фʼючерси на нафту марки Brent зросли до близько $111,05 за барель — це найвищий пʼятимісячний показник. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла до $104,94, що є найвищим показником з вересня.

Що передувало

Американський президент раніше просив українського президента Володимира Зеленського припинити бити по НПЗ у Росії, бо, за його словами, це призводить до зростання цін на дизельне пальне. Також він заявляв, що світові ціни на пальне зростають через війну Росії й України.

Проте ціни на пальне різко зросли саме після того, як 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Однак цього літа ціни на дизельне пальне знову почали стрімко зростати. Від кінця лютого середня ціна дизельного пального у США зросла на 70% — до $6,37 за галон.

9 жовтня Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизпального на американський і світовий ринки. Тоді він пояснив це тим, що ця домовленість разом із контролем США над Ормузькою протокою нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі.