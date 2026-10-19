У Міноборони розширили перелік категорій відстрочки. Що змінилося

У Міноборони розширили перелік категорій відстрочки — її зможуть отримати члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівники секретаріату.

Про це Міноборони повідомило у телеграмі.

Для відстрочки потрібно мати науковий ступінь і працювати у відомстві на умовах повної зайнятості.

Щоб оформити відстрочку, потрібно подати заявку у ЦНАП, отримати довідку Національного агентства про посаду та подати диплом, який підтверджує науковий ступінь.

Оформити відстрочку за цією підставою через «Резерв+» не можна. ЦНАП передасть документи до ТЦК, де комісія ухвалить остаточно рішення. Про результат повідомить ЦНАП, а в разі позитивного рішення відстрочка відобразиться в електронному військово-обліковому документі у додатку «Резерв+».