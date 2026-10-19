У Лодзі затримали курсанта Військово-медичної академії з польським та українським громадянством. Його підозрюють у шпигунстві

У польській Лодзі за підозрою у шпигунстві затримали курсанта Військово-медичної академії, який має подвійне громадянство — Польщі та України.
Про це пише Rmf24.
31-річного затриманого арештували на три місяці. Справу розслідує Служба військової контррозвідки.
Чоловіка підозрюють у тому, що він розслідував польські військові обʼєкти. У нього знайшли кілька телефонів, комплекти документів та печатку, а також велику кількість валюти і золота.
У Міністерстві національної оборони Польщі стверджують, що за останні три роки на території країни затримали 50 диверсантів та саботажників.
- Нещодавно у Польщі сталась пожежа на наземній станції Starlink у повіті Груєцькому — вона спалахнула ввечері 23 вересня. Ця станція, зокрема, забезпечує звʼязок для України. Після цього на території Німеччини затримали чотирьох людей — зокрема двох причетних громадян Туреччини.