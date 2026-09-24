У Польщі підозрюють диверсію через пожежу на станції Starlink, яка забезпечує зв’язок з Україною

У Польщі сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка забезпечує інтернетом регіон, зокрема Україну. Заступник прем’єр-міністра Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що це могла бути диверсія.

Про це пише Reuters.

За словами Гавковського, вогонь охопив електростанцію і генератор ввечері 23 вересня на станції у Волі-Кробовській. Через це станція тимчасово перестала працювати, однак вона уже відновила роботу.

Гавковський заявив, що диверсія могла бути спрямована на відключення станції та порушення доступу до інтернету, зокрема для українських військових. Він наголосив, що наразі немає доказів причетності Росії, хоча, за його словами, є ознаки, які можуть вказувати на це.