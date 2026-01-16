Кілька доларів за вандалізм і до $10 тисяч за вбивство. Аналітики дізнались, як РФ вербує українських біженців у Європі для диверсій

Росія під час війни проти України вербує для диверсій в Європі українських біженців з поганим фінансовим становищем, які інколи навіть не усвідомлюють, що працюють на Москву.

Про це йдеться у звіті британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI).

За даними аналітиків, вербування відбувається через месенджери та соцмережі. Людям пропонують гроші за підпали, атаки на цивільну інфраструктуру, вандалізм і дрібні диверсії. Мета — посіяти страх і хаос у західних країнах та підірвати підтримку України з боку партнерів.

У RUSI зазначають, що між 2023 і 2024 роками кількість випадків саботажу в Європі зросла втричі. Такі дії залишаються важливим інструментом гібридної війни Росії. За прості акти вандалізму вербувальники платять лише кілька доларів, за серйозні злочини на кшталт убивства — до $10 тисяч.

Основний розрахунок — у криптовалюті, але в окремих випадках диверсантам платять також автомобілями або іншими матеріальними «бонусами». При цьому українцям часто пропонують лише близько 10% від сум, які отримують «новобранці» в Західній Європі. В окремих випадках виконавцям взагалі не платять.

У звіті також попереджають, що такі операції можуть підживлювати антиукраїнські настрої в Європі. Як приклад наводять Польщу — країну, де з часом ставлення частини суспільства до України почало змінюватися. У період з 2023 по 2025 рік найбільше затриманих через диверсії в Польщі — саме українці, кажуть аналітики.

Окремо в RUSI звертають увагу на масштабну підготовку виконавців усередині самої Росії. За їхніми словами, мільйони молодих людей проходять навчання у прокремлівських молодіжних організаціях, зокрема в «Юнармії», де саботаж розглядають як частину підготовки до потенційного конфлікту з НАТО.

Один з експертів оцінив, що з урахуванням таких масових рухів, як «Юнармія», і більш закритих державних структур від 10% до 20% молодих росіян можуть бути залучені до різних форм організованої діяльності, яку прямо фінансує РФ. Такий масштаб мобілізації, зазначають аналітики, створює ризик появи значно більш мотивованих і менш обережних диверсантів.