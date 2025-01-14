NYT: США пригрозили Путіну вивести тіньову війну на новий рівень через диверсії уШтатах і Європі

Росіяни готували нові диверсії проти США — вони планували відправляти літаками вибухонебезпечні предмети, які мали спричиняти пожежі, щойно їх починали б розвантажувати. У відповідь США пригрозили російському лідеру Володимиру Путіна відповідальністю за підтримку тероризму.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Усе почалось з того, що влітку в аеропортах і на складах Німеччини, Великої Британії та Польщі стали загорятися невинні на вигляд вантажі. США та Європа були переконані, що за диверсіями стоїть Росія.

У серпні посадовці Білого дому стали дедалі більше непокоїтися через таємно отримані розвідувальні дані, які свідчили про те, що Москва готує набагато масштабніший план: перенести війну в Україні на американські береги.

На серії брифінгів у Ситуаційній кімнаті головні помічники президента США Джо Байдена проаналізували деталі розмов між вищими посадовими особами ГРУ, воєнної розвідки Росії, які описували поставки споживчих товарів, що спалахнули, — в одному випадку йшлося про невеликий електромасажер як тестовий запуск.

Коли росіяни зрозуміли, як пакунки проходять через системи перевірки повітряних вантажів і скільки часу займає їхнє перевезення, наступним кроком стало відправлення їх на літаки, що прямували до США і Канади, де після розвантаження вони могли б спричинили пожежу.

Хоча основне занепокоєння викликають вантажні літаки, іноді пасажирські літаки беруть менші пакунки на вільні місця у своїх вантажних відсіках.

«Ризик катастрофічної помилки був очевидним, адже вони можуть загорітися в повністю завантаженому літаку», — сказав у нещодавньому інтервʼю міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

У серпні Майоркас запровадив нові обмеження на перевірку вантажів, що надходять до Штатів. У жовтні, коли попередження повторилися, він тихо натиснув на топменеджерів найбільших авіакомпаній, що літають до США, аби ті прискорили свої кроки для запобігання катастрофі в повітрі. Про деякі з цих запобіжних заходів тоді повідомляли громадськості, про інші — ні.