У Британії чоловік зізнався в підпалі повʼязаного з Україною бізнесу в інтересах РФ

Британець Джейк Рівз зізнався, що на замовлення Росії підпалив лондонський комерційний обʼєкт, повʼязаний з Україною.

Про це пише Reuters.

22-річний Рівз визнав себе винним у Королівському суді Вулвіча в Лондоні за звинуваченням у підпалі приміщення, що належало «містеру Х», на промисловій території у східному Лондоні в березні.

Він також визнав вину за звинуваченням в отриманні матеріальної вигоди від іноземної розвідувальної служби — за новим британським Законом про національну безпеку (NSA).

Розслідування справи, в якій фігурує Рівз, ведеться з квітня 2024 року. Усього в ній семеро фігурантів. Слідство стверджує, що вони атакували обʼєкт нерухомості, який «належав українцю».

Минулого місяця інший фігурант справи, 20-річний Ділан Ерл, також зізнався у скоєнні підпалу та діях на користь іноземної держави.

Троє інших чоловіків також заперечують звинувачення у підпалі з обтяжуючими обставинами, а ще один підозрюваний поки не подав заяву про визнання вини. Сьомий чоловік заперечує звинувачення у тому, що він знав про терористичні акти, але не повідомив про них поліції.

Очікується, що судовий процес за рештою звинувачень відбудеться в червні 2025 року, після чого Ерлу та Рівзу оголосять вирок.