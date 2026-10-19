З ТОТ Херсонщини повернули ще 11 дітей — вісьмох хлопчиків і трьох дівчинок

В Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 11 дітей — вісім хлопчиків і три дівчинки.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Діти віком від 1 року і 1 місяця до 17 років. Серед них — девʼятирічний хлопчик, якого в школі на ТОТ залучали до військової підготовки. Там він намалював синьо-жовтий прапор, після чого його родині погрожували співробітники ФСБ.

Також в Україну повернули 13-річну дівчинку Поліну, яка пережила атаку російського бойового дрона біля власного дому. Після цієї атаки дівчинка боялася виходити на вулицю.

Зараз діти отримують необхідну допомогу. З початку року в Україну з ТОТ Херсонщини повернули 230 дітей.