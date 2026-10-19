Українські військові вперше евакуювали пораненого бійця з фронту за допомогою повітряного дрона

Українська армія провела першу в історії евакуацію пораненого бійця з лінії фронту за допомогою повітряного безпілоника.

Відео операції опублікувала 92 окрема штурмова бригада імені Івана Сірка.

Там розповіли, що піхотинець 30 окремої механізованої бригади зазнав поранення на позиції. Через високу активність російських дронів і заміновану місцевість евакуювати його за допомогою вже традиційних наземних роботизованих комплексів (НРК) було неможливо.

Тоді військові 92 ОШБр спільно з іншими підрозділами організували евакуацію бійця за допомогою важкого гексакоптера виробництва Gurzuf Defence, який компанія надала безкоштовно. Дроном керував оператор БпЛА 30 бригади.

«Наші фахівці в тісній співпраці з виробником впровадили технічне рішення, завдяки якому важкий бомбер зміг виконати евакуацію, зберігаючи стійкість у повітрі, без перевертання та надмірного розгойдування», — розповіли в 92 ОШБр.

Операція завершилася успішно — пораненого врятували. Зараз він проходить лікування та реабілітацію, його життю нічого не загрожує.

«Ця місія ще раз показала, що українські військовослужбовці у взаємодії з українськими виробниками задають світові тренди у веденні війни. Це розширює можливості для збереження життя особового складу та евакуації поранених», — додали військові.