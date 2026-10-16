В Україні створили перший дрон для евакуації поранених з лінії фронту. Його вже тестують

Українська оборонна компанія SkyFall розробила StarGate — повітряний безпілотник для евакуації поранених військових із небезпечних ділянок фронту. Його вже передали бойовій бригаді для випробувань у реальних фронтових умовах.

Про це йдеться в репортажі Associated Press.

StarGate може перевозити до 150 кілограмів — цього достатньо для пораненого військового в бронежилеті та зі спорядженням. Евакуаційна кабіна дрона побудована навколо медичних нош.

Безпілотник має дальність польоту до 15 кілометрів в один бік і може розвивати швидкість до 105 км/год. Підготувати його до польоту можна приблизно за 10 хвилин.

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У SkyFall розповіли журналістам, що ідея створити такий дрон виникла у військових. Торік командир 475 окремого штурмового полку з позивним «Флінт» звернувся до SkyFall із проханням знайти безпечніший спосіб евакуації поранених із важкодоступних позицій.

Зараз для цього дедалі частіше використовують наземних роботів, однак їм заважають багнюка, вирви, зруйновані дороги, міни та річки. За словами військових, наземному роботу може знадобитися дві-три години, щоб дістатися позиції.

«Подолати 10 кілометрів за кілька хвилин — це була б радикальна зміна на фронті», — сказав один із командирів 475 ОШП

Одна з головних складностей для розробників — робота дрона в умовах радіоелектронної боротьби. StarGate використовує два канали зв’язку — Starlink і власну систему SkyFall L-Link, а також функції на основі штучного інтелекту. Вони мають допомогти дрону літати без GPS або в умовах глушіння сигналу.

Якщо зв’язок повністю зникне, безпілотник може самостійно прокласти маршрут назад у безпечну зону. Він також оснащений тепловізійними камерами для роботи вночі й може літати під дощем і снігом.

Орієнтовна вартість одного комплексу становитиме щонайменше $50 тисяч залежно від конфігурації. До кінця 2026 року SkyFall хоче вийти на виробництво до тисячі таких дронів на місяць.