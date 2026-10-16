Папа Римський поговорив з Путіним про ситуацію в Олешках і закликав до припинення вогню

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з Путіним. Однією з тем стала гуманітарна ситуація в окупованих Олешках Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

Папа висловив «глибоке занепокоєння» ситуацією в Олешках та закликав припинити вогонь, щоб туди можна було доставити їжу і медичну допомогу.

Також, за його словами, пауза в бойових діях має дозволити добровільно і безпечно евакуювати цивільних.

Наприкінці розмови Лев XIV заявив, що Святий Престол і надалі готовий сприяти діалогу та мирному врегулюванню.