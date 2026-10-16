Папа Римський поговорив з Путіним про ситуацію в Олешках і закликав до припинення вогню

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з Путіним. Однією з тем стала гуманітарна ситуація в окупованих Олешках Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.
Папа висловив «глибоке занепокоєння» ситуацією в Олешках та закликав припинити вогонь, щоб туди можна було доставити їжу і медичну допомогу.
Також, за його словами, пауза в бойових діях має дозволити добровільно і безпечно евакуювати цивільних.
Наприкінці розмови Лев XIV заявив, що Святий Престол і надалі готовий сприяти діалогу та мирному врегулюванню.
Що відбувається в Олешках
20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.
Найскладніша ситуація наразі — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили приблизно 24 тисячі людей, а зараз залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей.
27 вересня українські військові доставили чотири тонни продуктів жителям окупованих Олешків на 100 локацій за допомогою дронів.
30 вересня Україна ініціювала терміновий розгляд питання про гуманітарну катастрофу в Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ.