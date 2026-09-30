Україна скликає термінове засідання ОБСЄ через гуманітарну катастрофу в Олешках

Україна ініціювала терміновий розгляд питання про гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованому місті Олешки на засіданні Постійної ради ОБСЄ.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Питання під назвою «Про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією», розглянуть завтра — 1 жовтня.
Делегація України поінформує держави-учасниці про ситуацію, яку створила російська окупаційна влада в регіоні.
- 20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.
- Найскладніша ситуація наразі — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили приблизно 24 тисячі людей, а зараз залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей.
- 27 вересня українські військові доставили чотири тонни продуктів жителям окупованих Олешків на 100 локацій за допомогою дронів.