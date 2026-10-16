Українські удари по дата-центрах «Яндексу» зірвали засідання російських судів

Десятки судових засідань у Росії зірвалися після ударів українських дронів по дата-центрах компанії «Яндекс». У РФ це пояснюють «технічними проблемами».

Про це пишуть російські медіа.

За їхніми даними, засідання почали скасовувати 8 жовтня, коли Україна атакувала дата-центр «Яндексу» в Сасові Рязанської області. Компанія «ПравоТех», яка обслуговує електронну систему арбітражних судів, розіслала повідомлення про «масовий збій» у центрі обробки даних «Яндекс хмари».

Та сама проблема торкнулася арбітражних судів у Свердловській, Смоленській, Тульській, Костромській, Іванівській та Ярославській областях, Алтайському краї та Поволзькому окрузі. Суди не могли проводити онлайн-засідання, вести аудіо- і відеозапис, а також працювати з документами в системі «Мій арбітр».

В результаті з 8 по 14 жовтня десятки засідань довелося перенести чи перервати, а деякі заяви залишилися без розгляду. До 16 жовтня проблему повністю не усунули, пишуть медіа. Картки судових справ на сайтах не відкриваються, а файли з рішеннями неможливо завантажити.