Reuters: Росія за шість тижнів майже добудувала нову базу для запуску реактивних дронів біля кордону з Україною

Росія майже завершила будівництво великої бази для запуску реактивних ударних дронів у Ростовській області. Наприкінці серпня там було порожнє поле, а до середини жовтня з’явився комплекс площею близько 0,9 км² — це приблизно 126 футбольних полів.

Про це свідчить аналіз супутникових знімків від Planet Labs та Airbus, проведений Reuters разом із військовими експертами.

За оцінкою засновника розвідувальної компанії DroneSec Майка Монніка, база призначена для запуску нових російських реактивних дронів «Герань-4» і «Герань-5». На території облаштували щонайменше вісім платформ для пускових установок, здатних запускати ці безпілотники.

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За словами Монніка, комплекс потенційно зможе запускати понад 100 реактивних дронів на добу. Водночас фактична інтенсивність атак залежатиме від запасів безпілотників та військових цілей. Експерт припускає, що база може запрацювати на повну потужність уже за кілька тижнів.

Об’єкт розташований приблизно за 3,5 км від авіабази «Міллерово», де базується 31 гвардійський винищувальний авіаційний полк. За даними DroneSec, новий пусковий майданчик, ймовірно, розташований у «бульбашці» протиповітряної оборони, що утворюється системами авіабази — це ускладнює спроби України атакувати новий обʼєкт.

Атаки росіян по Україні реактивними «Шахедами»

З літа росіяни змінили тактику ударів «Шахедами» вглиб України. Після того як Україна почала збивати 92—96% звичайних бензинових «Шахедів», армія РФ почала частіше використовувати реактивну версію цих дронів. Звичайні бензинові «Шахеди» росіяни використовують тепер здебільшого для ударів по прикордонню.

Завдяки турбореактивному двигуну реактивні «Шахеди» значно швидші — розганяються до 450—600 км/год, тоді як бензинові дрони летять повільно (близько 180—200 км/год). Через це у мобільних вогневих груп є набагато менше часу, щоб перехопити реактивні «Шахеди».