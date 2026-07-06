У Міноборони розповіли, що Росія змінила тактику ударів «Шахедами»

Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов розповів, що росіяни змінили тактику ударів після того, як Україна почала збивати 92–96% звичайних бензинових «Шахедів».
Про це він написав у Telegram.
За його словами, після цього російська армія почала частіше застосовувати реактивні «Шахеди» для ударів вглиб України. Водночас звичайні бензинові «Шахеди» росіяни використовують для ударів по прикордонню — кожного дня близько 200 таких дронів бʼють по АЗС, складах, енергообʼєктах і транспорту на цих територіях. Це відбувається, бо коротка відстань до кордону дозволяє масово використовувати радіоуправління на МЕШ-модемах.
Він додав, що зараз росіяни переорієнтовують підприємства на серійне виробництво реактивних «Шахедів» і змінюють тактику масованих ударів на вибіркові.
Російська армія розвідує обʼєкти і знаходить коридори в обхід перехоплювачів і так будує маршрути для дронів. Для цього вони також застосовують «Шахеди» модифікації «Сікер», які захоплюють цілі.
- Завдяки турбореактивному двигуну реактивні «Шахеди» значно швидші — розганяються до 450–600 км/год, тоді як бензинові дрони летять повільно (близько 180–200 км/год). Через це у мобільних вогневих груп є набагато менше часу, щоб перехопити реактивні «Шахеди».
- Раніше «Флеш» писав, що росіяни могли встановити опцію «Сікер» на всіх версіях дронів «Герань». Вони оснащені кількома камерами та Mesh-модемами, за допомогою яких пілот керує дроном. Наприклад, якщо пілот «Сікера» візьме за ціль локомотив поїзда з відстані кілометр, то малопотужна система РЕБ на локомотиві не захистить його. ШІ доведе «Сікер» до цілі без участі оператора.