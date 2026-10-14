Учорашній російський удар по Луцьку пошкодив найбільшу картину у світі — «Космогонію»

Учора, 13 жовтня, російська атака на Луцьк пошкодила найбільший проєкт у світі — «Космогонію», автором якого є Петро Антип.

Про це повідомили в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.

Під час учорашнього удару уламки впали на музей, там спалахнула пожежа. Проєкт «Космогонія» складається із шести частин, російський удар пошкодив шосту під назвою «Майбутнє».

«Космогонія» — полотно площею понад 2 000 м². У 2024 році картина встановила національний рекорд України. Інші пʼять частин композиції мають назви «Початок», «Створення Землі», «Створення природи», «Створення людини», «Створення суспільства» та «Ноосфера».

Наразі в музеї розглядають два варіанти: або відновити полотно, або залишити його як згадку про наслідки війни. Рішення ухвалять лише після того, як реставратори й автор полотна Петро Антип оцінять масштаби пошкоджень.