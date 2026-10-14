Росіяни вночі атакували Україну 39 балістичними ракетами та 129 дронами. Били по енергетиці, є загиблі та поранені у Києві

Російська армія вночі 14 жовтня атакувала Україну 39 балістичними ракетами та 129 ударними безпілотниками. ППО знешкодила 115 БпЛА та чотири балістичні ракети.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що під атакою були обʼєкти інфраструктури в Києві, Київській та Харківській областях. Без електроенергії залишилися щонайменше 600 тисяч людей.

Зокрема, у Києві відомо про чотирьох загиблих та щонаймеше 25 постраждалих. Серед постраждалих у Деснянському районі 7-річна дівчинка, у неї порізи та опіки руки.

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Унаслідок російської атаки на житловий сектор у Рівному троє людей поранені.

На Хмельниччині під ударом була АЗС, двоє людей постраждали. Також спалахнула пожежа на одному з підприємств області.

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На Дніпропетровщині двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення. Також пошкоджене підприємство у Дніпрі.

У Луцьку виникла пожежа на території нафтобази через атаку БпЛА. Рятувальники вже ліквідували пожежу.