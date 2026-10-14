До експериментального проєкту з приватної ППО долучились майже 100 підприємств

До експериментального проєкту з приватної ППО в Україні, який діє з минулого року, долучились майже 100 підприємств. Разом вони налічують приблизно 50 груп.
Про це повідомили в Міноборони України.
До складу цих груп входять шість українських підприємств. Групи ППО від приватних підприємств поки що на різних етапах: одні вже працюють, інші навчаються або завершують підготовку.
З початку року такі групи збили понад 60 російських повітряних цілей. Переважно вони знешкоджують російські цілі дронами-перехоплювачами та автоматизованими турельними установками з великокаліберними кулеметами.
- Проєкт приватної ППО уряд запустив у листопаді 2025 року. Він дає змогу підприємствам критичної інфраструктури, незалежно від того, приватні вони, державні чи комунальні, формувати власні групи ППО під керівництвом військового командування. Уперше приватна протиповітряна оборона збила реактивний дрон типу «Шахед» на Харківщині у квітні 2026 року.