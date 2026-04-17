Приватна ППО збила перший реактивний Shahed — на Харківщині

Приватна протиповітряна оборона збила перший реактивний дрон типу Shahed.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров.

Проєкт приватної ППО уряд запустив у листопаді. Він дає змогу підприємствам критичної інфраструктури, незалежно від того, приватні вони, державні чи комунальні, формувати власні групи ППО під керівництвом військового командування.

Про перші збиті дрони (теж на Харківщині) Федоров розповідав 30 березня. Однак це перший збитий реактивний дрон — він летів на швидкості понад 400 км/год.

Зараз приватні групи ППО формують на 19 підприємствах. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил і працюють як частина загальної архітектури ППО.