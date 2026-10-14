Медіа: Оточення президента Польщі хоче долучити антиукраїнського політика Брауна до правої коаліції у Сеймі

Оточення президента Польщі Кароля Навроцького веде переговори з керівником ультраправої партії «Конфедерація польської корони» Гжегожом Брауном про те, щоб залучити його до пакту (коаліції) правих сил у Сеймі. Це роблять для координації політичних сил перед парламентськими виборами.
Про це повідомляє Onet з посиланням на джерела.
Напередодні Навроцький говорив, що «Конфедерація польської корони» Гжегожа Брауна має своє представництво в парламенті, тому «її слід розглядати як присутню в польській політиці». За даними опитувань, ця політична сила є популярною серед громадян Польщі.
За даними журналістів, за вказівкою Навроцького його міністри вже розпочали переговори з оточенням Брауна — і він зацікавлений в участі в цій коаліції. Медіа зауважує, що досі Брауна критикували через антисемітські витівки, а також проросійські й антиукраїнські погляди. Однак Навроцький став на його захист — зазначив, що проросійські настрої є не лише в його політичному середовищі.
- 11 вересня Браун опублікував у себе в соцмережі Х відео, на якому б’є молотом пам’ятник УПА в одному із селищ Люблінського воєводства. Браун закликав владу негайно демонтувати обеліск, адже, за його словами, він «ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків».
- Гжегож Браун неодноразово виступав проти перебування українських біженців у Польщі, а також був єдиним депутатом з усього польського Сейму, який у січні 2022 року не проголосував за резолюцію зі зверненням до Євросоюзу і НАТО допомогти Україні у війні з Росією.