Польський депутат побив молотом пам’ятник воїнам УПА і похвалився цим у соцмережах. У МЗС України зреагували

Голова ультраправої польської партії «Конфедерація польської корони» Гжегож Браун опублікував у себе в соцмережі Х відео, на якому б’є молотом пам’ятник УПА в одному із селищ Люблінського воєводства.

Браун закликав владу негайно демонтувати обеліск, адже, за його словами, він «ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків».

Пам’ятник розташований у селищі Бялисток Грубешівського повіту. Він вшановує пам’ять 41 бійця Української повстанської армії, які загинули в боях проти радянського НКВС і були поховані на цьому місці у 1946 році. Лише цьогоріч памʼятник піддавався вандалізму тричі — зокрема в серпні невідомі обливали його фарбою.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували відео Брауна і назвали це «ганебною та аморальною поведінкою, яка не може викликати нічого, крім сорому і засудження у будь-якої нормальної людини».

У МЗС заявили, що очікують від польських правоохоронців належної правової оцінки цих дій. Там також закликали польську сторону відновити пошкоджений обеліск та інші місця української пам’яті в Польщі й запобігти подібним випадкам у майбутньому.

«Політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами. Україна послідовно виступає за однаковий принцип по обидва боки кордону: українські місця пам’яті в Польщі та польські місця пам’яті в Україні мають бути захищеними. Ніхто не має права перетворювати пам’ять і пошану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей», — наголосили в МЗС.