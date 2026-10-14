Євросоюз виділив Україні €2,86 млрд, які спрямують на дрони, ракети та системи ППО

Євросоюз виділив Україні €2,86 мільярда на оборонні потреби в межах кредиту ЄС на €90 мільярдів. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю дронів, ракет, систем ППО та боєприпасів.

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ці кошти допоможуть покрити найнагальніші потреби України в обороні. Президентка наголосила на незмінній підтримці України з боку ЄС.

Подальші виплати на оборонні потреби заплановані на найближчі тижні, уточнили у Єврокомісії.

Кредит на €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Кредит на 2026—2027 роки передбачає €60 мільярдів на оборону та €30 мільярдів на бюджетну підтримку. Загалом у 2026 році на підтримку оборонно-промислового потенціалу України планують виділити €28,3 мільярда, а на підтримку бюджету — €16,7 мільярда.

Кредит погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.