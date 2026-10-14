Флеш: Starlink обмежив роботу «військового пакету» терміналів в Україні, через це вже зірвались кілька місій

Вночі 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink в Україні під час руху. Зокрема, роботу терміналів в Україні обмежили на швидкості понад 160 км/год.

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, наразі обмеження стосуються «військового пакета» послуг StarShield.

Волонтер Сергій Стерненко додав, що за швидкості понад 160 км/год термінали почали втрачати зв’язок. За його словами, Сили оборони не отримали попередження про обмеження, через що було зірвано низку місій. Пізніше він додав, що Starlink посилив обмеження для українських військових. Деякі військові кажуть, що звʼязок починає пропадати зі швидкістю 60—70 км/год.

Бескрестнов і Стерненко припускають, що обмеження можуть бути пов’язані з поточною політичною ситуацією.

Оновлено об 11:15. Джерела «Бабеля» і Міноборони підтвердили, що сьогодні вночі зʼявились обмеження роботи Starshield на швидкостях вище 160 км, однак інформацію щодо швидкості ще перевіряють.

Співрозмовник додав, що ця ситуація значно ускладнює логістику, роботу безпілотних систем, middle strike тощо. Причина обмежень поки невідома, її зʼясовують.