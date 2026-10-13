YouTube заблокував в Україні канали Газманова, Баскова та ще низки артистів, які поширювали російську пропаганду

YouTube заблокував в Україні або видалив ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Серед них — канали російських артистів, які підтримують війну проти України та режим Путіна, а також канали пропагандистського мультсеріалу «Маша і Ведмідь» різними мовами.

Зокрема, обмежили доступ або видалили канали Олега Газманова, Миколи Баскова, Лоліти, Діми Білана, Басти, Михайла Боярського, Shaman, Дениса Майданова та інших.