Україна пропонує ЄС запровадити санкції проти ще десяти російських олігархів

Україна вважає помилкою рішення Євросоюзу виключити зі санкційного списку двох бізнесменів з РФ і запропонує запровадити санкції проти ще десяти російських олігархів.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, передає кореспондентка «Бабеля».
«Під час війни санкцій ніколи не буде достатньо. Наша позиція така: виключити двох російських олігархів із санкційного списку було хибним кроком. Це було неправильне рішення. Саме тому ми запропонуємо запровадити санкції ще проти десяти російських олігархів», — сказав Сибіга.
Він також висловив сподівання, що Євросоюз якнайшвидше ухвалить 22-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, ЄС має посилювати тиск на Москву, ізолювати Росію та повною мірою використовувати заморожені російські активи.
- 22 вересня Євросоюз зняв санкції проти двох російських мільярдерів Алішера Усманова й Михайла Фрідмана. Тоді уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна запропонувала замінити їх іншими олігархами з Росії — Володимиром Лісіним і Володимиром Потаніним. Лісін контролює Новолипецький металургійний комбінат — одну з найбільших металургійних компаній РФ, а Потанін — одну з найбільших у світі компаній з видобутку нікелю «Норнікель».