Протягом дня росіяни продовжили атакувати Україну. На Дніпропетровщині загинув 11-річний хлопчик

Протягом дня росіяни продовжили атакувати Україну. Відомо про загиблих у Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

«Бабель» зібрав усе, що відомо станом на зараз, аби ви були в курсі.

У Запоріжжі кількість загиблих через російський удар зросла до 20, серед них — три дитини. Ще 18 людей постраждали. Надзвичайники врятували трьох людей. Психологи ДСНС надали допомогу 35 громадянам.

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На Дніпропетровщині в Нікопольському районі 11-річний хлопчик загинув через удар РФ. Поранені 10-річна дівчинка, 12-річний хлопчик, 47-річний чоловік і жінки віком 61 і 49 років, повідомили в ДСНС.

У Харкові внаслідок російського удару по будівлі медичного закладу в Слобідському районі постраждали 5 людей, заявив голова ОВА Олег Синєгубов. Удар прийшовся між четвертим і пʼятим поверхами будівлі.

У Києві через російську атаку по Оболонському району постраждали вісім людей, одна людина — у важкому стані. Серед поранених є 15-річна дівчина. У Святошинському районі уламки БпЛА впали на відкритій території шкільного стадіону, повідомив мер Віталій Кличко.