Росіяни вночі атакували Україну 160 дронами. Під ударом були Запоріжжя та Київщина — є загиблі та постраждалі

Російська армія вночі атакувала Україну 160 дронами типу «Шахед», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 117 з них.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Проте БпЛА влучили в 14 місцях, уламки впали ще в 10.

Зокрема, у Запоріжжі через ранкову атаку вже семеро загиблих, ще 10 людей постраждали. Під завалами будинків можуть бути люди. Атака пошкодила багатоповерхівки та приватні будинки.

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На Київщині через нічну атаку постраждали троє людей. Удари пошкодили будинки та склади.

Також росіяни били по заходу — вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську.