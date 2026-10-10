Україна вночі повторно вдарила по ЛВДС «Самара» в РФ. Також у РФ, ймовірно, палає НПЗ

Українські військові в ніч проти 10 жовтня повторно вдарили по лінії виробничо-диспетчерської станції «Самара» в РФ. Вона розташована поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Цю станцію росіяни використовують, щоб приймати, зберігати та змішувати нафту. Підприємство отримує сировину з Татарстану і Західного Сибіру та змішує її для формування експортної нафти Urals, а також забезпечує потреби російської армії.

У Генштабі підтвердили, що попередня атака 7 жовтня знищила чотири резервуари РВС-50000 та спричинила масштабну пожежу на ЛВДС «Самара».

Осінтери пишуть, що в Росії під ударом і Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Цей НПЗ переробляє до 7,5 мільйона тонн нафти на рік. Основна частина його продукції йде на експорт.

Також атака, за даними губернатора, пошкодила залізничний міст.