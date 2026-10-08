МЗС: Україна готова відновити діалог з Південною Кореєю попри відкликання посла

Попри рішення Південної Кореї відкликати свого посла з України, українська сторона залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу, навіть якщо на це буде потрібен час.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам.

Він розповів, що цього тижня до МЗС запрошували посла Південної Кореї, щоб представити українську позицію на тлі дипломатичного конфлікту.

«Йому була доведена позиція української сторони. Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями», — наголосив Тихий.