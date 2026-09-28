Південна Корея вимагає від України вибачень через розголошення інформації про полонених із КНДР

Південна Корея вимагає від України пояснень і вибачень через розголошення інформації про передачу полонених із КНДР Сеулу.

Про це пише Reuters.

У Південній Кореї заявляють, що Київ порушив домовленість про конфіденційність північнокорейських військових, а потім заперечив її існування. Водночас в Україні це заперечили. В Офісі президента заявили, що Київ не обіцяв не розголошувати факт передачі полонених.

За словами старшого президентського секретаря Південної Кореї з питань зв’язків із громадськістю Сон Гі Хона, ситуація серйозно підірвала довіру між урядами та може вплинути на двосторонні відносини.

Водночас представник Офісу президента Південної Кореї повідомив, що Україна заздалегідь попередила Сеул про намір Зеленського згадати полонених у виступі на Генасамблеї ООН.