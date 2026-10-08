Українець, який напав на людей у монастирі в Польщі, визнав провину. Його вже допитали

31-річний українець, який напав із ножем на людей у польському монастирі в Ярославі, визнав свою провину.

Про це повідомило польське медіа Wirtualna Polska з посиланням на речницю районної прокуратури в Перемишлі Малгожату Тацюх-Курасевич.

7 жовтня експерти надали прокуратурі психіатричний висновок, який дозволив притягнути українця до суду. Того ж дня прокурор висунув звинувачення Ігорю М. та допитав його.

За даними журналістів, 6 жовтня психіатри втретє оцінювали стан підозрюваного — вони встановили, що його можна судити. Попередні оцінки експертів показували, що в українця важкий психічний розлад.

У прокуратурі зазначили, що новий висновок стосується лише того, чи здатен Ігор М. брати участь у кримінальному провадженні. Його психічний стан і питання судимості експерти будуть зʼясовувати окремо.

Що передувало

Інцидент стався 24 вересня в польському Ярославі на території монастиря сестер-бенедиктинок. Унаслідок нападу загинув священник, ще четверо людей постраждали.

Видання Wirtualna Polska з посиланням на джерела писало, що мотивом нападу могла бути помста місцевим священникам. За даними медіа, вранці перед нападом чоловік постукав у ворота абатства й попросив фінансової допомоги, але йому відмовили.

Очевидці розповіли, що він був спʼянілий або перебував під впливом наркотиків, говорив незвʼязно й був одягнений дуже легко, попри холодну погоду.

Один зі співрозмовників Wirtualna Polska зазначив, що українець «ошаленів», коли не одержав допомоги. Спочатку він погрожував священникам на словах, а згодом повернувся з мачете, з яким і напав на відвідувачів і священника. Офіційного мотиву злочину польські правоохоронці поки не оголошували.

Окремо слідство зʼясувало, що підозрюваний проживає в Німеччині. Напередодні нападу він намагався перетнути польсько-український кордон, але йому відмовили через відсутність страхового поліса.